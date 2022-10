Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (13.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Mehr als fünf Prozent habe die Aktie von Siemens Healthineers am Mittwoch an Boden verloren. Eine herbe Gewinnwarnung des Wettbewerbers Philips habe den Medizintechnikkonzern im Sog mit nach unten gerissen. Angesichts der zunehmenden Sorgen der Anleger habe sich auch das Chartbild damit wieder deutlich eingetrübt.Klar sei: Die milliardenschweren Abschreibungen auf die Schlaf- und Beatmungssparte seien ein hausgemachtes Problem bei Philips. Die Lieferkettenprobleme dagegen dürften die gesamte Branche treffen, auch wenn Healthineers damit bereits in den vergangenen Monaten besser zurechtgekommen sei als der Wettbewerber. Das spiegele sich auch im Kursverlauf wider: Die Healthineers-Aktie habe zwar seit Jahresbeginn 35 Prozent verloren, bei Philips seien es aber sogar 59 Prozent gewesen.Und trotz der Probleme seien die Experten zuversichtlich, dass dem DAX-Konzern bald die Trendwende gelinge. Von 23 Analysten, die sich laut Bloomberg derzeit mit der Healthineers-Aktie beschäftigen würden, rate keiner zum Verkauf. 19 würden die Aktie zum Kauf empfehlen, dreimal laute das Votum "halten". Das durchschnittliche Kursziel liege mit 61,98 Euro rund 45 Prozent über dem aktuellen Niveau.Siemens Healthineers kämpfe mit Lieferkettenproblemen und Rezessionssorgen. Doch der Konzern performe in diesem Umfeld deutlich besser als etwa Philips. Langfristig würden die Aussichten im lukrativen Wachstumsmarkt Medizintechnik ohnehin stimmen. Anleger sollten wegen des angeschlagenen Charts aber den Stopp bei 40 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Healthineers-Aktie. (Analyse vom 13.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: