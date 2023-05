Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

53,78 EUR -0,15% (22.05.2023, 16:53)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

53,80 EUR -0,04% (22.05.2023, 16:40)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (22.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Das US-Analysehaus Bernstein Research habe die Einstufung für Siemens Healthineers auf "outperform" belassen. Dabei habe sie das Kursziel für das DAX-Unternehmen aufgrund eines guten Ausblicks von 58 auf 60,50 Euro angehoben. Ein neues Kaufsignal im Stochastik-Indikator könnte nun für einen weiteren Kursanstieg sorgen.Obwohl das Geschäftsfeld im Bereich der In-Vitro-Diagnostik im abgelaufenen Quartal enttäuscht habe, nenne Bernstein Research bei der Siemens Healthineers-Aktie ein Kursziel von 60,50 Euro. Hintergrund sei, dass die anderen Sparten des Unternehmens stark zugelegt und damit die zuvor erwähnte schwache Entwicklung ausgeglichen hätten.Bereits seit März gebe das Chartbild grünes Licht: Siemens Healthineers habe zu diesem Zeitpunkt den Sprung über die Nackenline einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation bei 51,08 Euro gemeistert. Trotz des jüngsten Kursrückgangs sei der Aufwärtskanal weiterhin intakt und damit die Wahrscheinlichkeit für neue Zwischenhochs gegeben. Positive Signale gebe es jetzt vom Stochastik-Indikator, der vom überverkauften in den neutralen Bereich zurückgekehrt sei.Sollte Siemens Healthineers es schaffen, die Horizontale bei 53,72 Euro hinter sich zu lassen, könne die Aktie relativ zügig in Richtung des April-Hochs bei 58,04 Euro steigen. Im Falle eines Ausbruchs über diese Marke sollte Siemens Healhineers bis zum Februar-Hoch 2022 bei 61,83 Euro ansteigen, was einem Kurspotenzial von etwa 13 Prozent entspreche.Investierte Anleger bleiben daher an Bord, so David Schenk von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link