Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

51,20 EUR -2,66% (02.08.2023, 08:49)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

52,28 EUR -1,02% (01.08.2023)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (02.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld trage die Aktie von Siemens Healthineers im frühen Handel die rote Laterne im DAX. Mit einem Minus von derzeit rund vier Prozent würden die Anleger verschnupft auf die Zahlen reagieren. Das abgelaufene Quartal sei schwächer als gedacht gelaufen, auch wenn der Medizintechnikkonzern auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei.Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Erlangen mitgeteilt habe. Auf vergleichbarer Basis, die Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausklammere, habe das Plus bei 3,6 Prozent gelegen. Getragen worden sei die Entwicklung von zweistelligen Wachstumsraten im Geschäft mit der Bildgebung. Der operative Gewinn sei hingegen weiter zurückgegangen. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 habe Healthineers bestätigt, jedoch die Erwartungen für die Profitabilität des Krebsspezialisten Varian gesenkt.Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um drei Prozent auf 740 Millionen Euro gesunken und habe unter den Erwartungen der Analysten gelegen. Hintergrund seien die anhaltend sinkenden Geschäfte mit Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Covid-19 sowie geringerer Aufwendungen für erfolgsabhängige Einkommenskomponenten im Vorjahr. Dank einer sinkenden Steuerquote sei hingegen der Gewinn unter dem Strich um knapp ein Viertel auf 451 Millionen Euro gestiegen.Die Zahlen von Siemens Healthineers kämen nicht gut an. Vor allem bei der Marge hätten Anleger mehr erwartet, Das Chartbild trübe sich damit weiter ein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: