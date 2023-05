Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

53,08 EUR -6,48% (10.05.2023, 09:08)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

56,52 EUR -1,67% (09.05.2023, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (10.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Kosten für den Umbau der Diagnostik sowie für eine Neuaufstellung des Robotikgeschäfts hätten Siemens Healthineers im zweiten Geschäftsquartal belastet. Das Nettoergebnis sei von 579 auf 105 Mio. Euro gefallen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Im Robotikgeschäft wolle sich Siemens Healthineers künftig auf Anwendungen für Gefäßinterventionen in der Neurologie konzentrieren, habe die Siemens-Tochter weiter angekündigt. Das robotergestützten endovaskuläre Kardiologie-Geschäft solle hingegen eingestellt werden.Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 habe Siemens Healthineers für den Konzern bestätigt, habe sich aber für die Diagnostiksparte jedoch etwas pessimistischer gezeigt. Zudem erwarte das Unternehmen mehr Gegenwind von der Währungsseite.Anleger hätten sich mehr erhofft. Die Aktie von Siemens Healthineers notiere im frühen Handel auf der Handelsplattform Tradegate 6,5% im Minus. Die Diagnostik-Sparte solle aber im zweiten Halbjahr zum Wachstum zurückkehren. Investierte Anleger sollten weiterhin an Bord bleiben, die Position aber mit einem Stopp bei 40 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: