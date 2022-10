Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (20.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Healthineers führe am Donnerstag den DAX an und löse sich weiter von den Tiefs in der vergangenen Woche, als der Wettbewerber Philips mit einer harschen Gewinnwarnung die Anleger verschreckt habe. Die DZ BANK lenke die Blicke nun auf einen Bereich, der für den Medizintechnikkonzern in Zukunft immer wichtiger werden dürfte.Als Weltmarktführer bei bildgebenden Verfahren habe Siemens Healthineers bereits viele auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende Funktionalitäten in seinen Produkten implementiert, schreibe Analyst Sven Kürten. KI dürfte gerade im Segment Imaging, dem größten des Konzerns, in den kommenden Jahren ein wesentlicher Umsatz- und Gewinnbringer sein.Kürten zeige sich für die Healthineers-Aktie dennoch weniger optimistisch als seine Kollegen zuletzt. Den fairen Wert des DAX-Titels sehe er lediglich bei 46 Euro, die Einstufung laute "halten". Damit liege das Kursziel fast punktgenau auf dem aktuellen Niveau.KI spiele in der Medizintechnik bereits heute eine wichtige Rolle. Siemens Healthineers sei hier gut positioniert und dürfte in den kommenden Jahren weiter profitieren. Die Aktie habe zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und sei langfristig aussichtsreich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: