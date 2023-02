Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

51,56 EUR -0,58% (13.02.2023, 19:27)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

51,34 EUR -0,85% (13.02.2023, 17:36)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen.



Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (13.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld trage die Aktie von Siemens Healthineers am Montag die rote Laterne im DAX. Vom kräftigen Kursanstieg nach den Zahlen in der vergangenen Woche sei kaum noch etwas zu sehen. Belastend würden Analystenstimmen wirken, die auf die Risiken beim Medizintechnikkonzern hinweisen würden - auch wenn die Kursziele sogar angehoben worden seien.Kepler Cheuvreux verweise dabei vor allem auf die Risiken bei der Transformation des Diagnostikgeschäfts. Zudem sei noch unklar, ob sich die Geschäfte im zweiten Halbjahr 2022/23 wirklich erholen würden. Er habe Siemens Healthineers deshalb von "buy" auf "hold" abgestuft. Da die jüngsten Quartalszahlen allerdings die robusten langfristigen Aussichten in den anderen Bereichen belegt hätten, habe er das Kursziel leicht von 55 auf 56 Euro angehoben.Auch die DZ BANK habe das Kursziel nach oben geschraubt - von 46 auf 51 Euro. Die Einstufung laute weiter "halten". Experte Sven Kürten halte nach dem schwachen Auftaktquartal nun das Erreichen der unteren Hälfte der Jahresprognose für wahrscheinlicher.Der schwache Jahresauftakt und die Risiken in der Diagnostiksparte würden ein Belastungsfaktor für die Aktie bleiben. Doch Siemens Healthineers sei gut aufgestellt, um im lukrativen Medizintechnikmarkt langfristig weiter zu wachsen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: