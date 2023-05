Nachrichten:



Die Aktien von Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) würden heute leichte Gewinne nach der Veröffentlichung von besser als erwarteten Quartalsergebnissen verzeichnen. Besonders das Wachstum des EBITDA, das bei 420,4 Millionen Euro gelegen habe (Prognose: 399,4 Millionen Euro), habe die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich gezogen. Die Umsatzniveaus hätten jedoch den Analystenkonsens von 4,63 Milliarden Euro nicht übertreffen können (tatsächlicher Wert: 4,53 Milliarden Euro). Das Unternehmen habe seine Jahresprognosen (EBITDA im Bereich von 1,3 Mrd. - 1,5 Mrd. Euro) nicht geändert. Das Jahr 2023 werde voraussichtlich weiterhin eine Herausforderung für das Geschäftsumfeld des Unternehmens sein.



Die Aktien von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) hätten heute deutlich schlechter abgeschnitten und würden zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Textes einen Rückgang von fast 7,4% verzeichnen. Der Grund für diese großen Verkäufe seien die schwächer als erwarteten Quartalsergebnisse, insbesondere die Schwäche im Diagnostiksektor und niedrigere Margen. Das Unternehmen betrachte den zukünftigen Ausblick für das bereinigte EBIT und den Umsatz im Diagnostikbereich mit Unsicherheit. Dennoch werde erwartet, dass das bereinigte EPS zwischen 2,00-2,20 Euro liege - Analysten hätten 2,05 Euro prognostiziert. (10.05.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Handelssitzung am Mittwoch an den europäischen Märkten bringt eine bessere Stimmung unter den Anlegern, die erfreut über den niedrigeren US-Inflationswert waren, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (Future) verzeichne heute leichte Gewinne und hat die psychologische Marke von 16.000 Punkten überschritten. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute hauptsächlich auf den Verbraucherpreisindex (CPI) aus den USA, der gefallen sei. Anleger, die im Ölmarkt tätig seien, würden auch wöchentliche Daten zu Beständen dieses Rohstoffs und anderen Erdölprodukten in den USA erhalten. Der Inflationsbericht aus Deutschland für April habe den Erwartungen der Analysten entsprochen.