Kursziel

Siemens H.-Aktie

(EUR) Rating

Siemens H.-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 67,20 Overweight J.P. Morgan David Adlington 05.05.2023 64,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 25.04.2023 63,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 30.03.2023 58,00 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 29.03.2023 58,00 Buy Berenberg Bank Odysseas Manesiotis 06.02.2023 58,00 Overweight Morgan Stanley Robert Davies 03.02.2023 56,00 Hold Kepler Cheuvreux William Mackie 13.02.2023 51,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 13.02.2023 49,00 Hold Jefferies James Vane-Tempest 21.04.2023

Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

57,48 EUR +0,38% (08.05.2023, 18:01)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

57,48 EUR +0,56% (08.05.2023, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (09.05.2023/ac/a/d)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 67,20 oder 49,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG wird am 10. Mai die Zahlen für das 2. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von der Deutschen Bank, die die Einstufung für den Titel auf "buy" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen hat. Analyst Falko Friedrichs ziehe in einer am 25. April vorliegenden Studie positive Rückschlüsse aus den Ergebnissen von Philips ( ISIN NL0000009538 WKN 940602 ) für das erste Quartal.Der größte Pessimist bleibt der Jefferies-Experte, James Vane-Tempest, mit einem Kursziel, das bei einem bestätigten "hold"-Votum 49 Euro lautet. Dies gehe aus einer am 21. April vorliegenden europäischen Branchenstudie mit ausgewerteten aktuellen Daten aus den Bereichen Medizintechnik und Gesundheitspflege von James Vane-Tempest hervor.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: