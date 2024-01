Kursziel

Siemens H.-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 66,50 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 26.01.2024 66,20 Overweight JP Morgan David Adlington 26.01.2024 60,00 Buy UBS Graham Doyle 10.01.2024 60,00 Buy Jefferies Julien Dormois 20.12.2023 60,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 08.11.2023 59,00 Overweight Morgan Stanley Robert Davies 08.01.2024 58,20 Buy Berenberg Bank Sam England 18.01.2024 58,00 Overweight Barclays Hassan Al-Wakeel 04.01.2024 58,00 Buy Hauck & Aufhäuser Finn Kemper 10.11.2023 54,00 Neutral Goldman Sachs Richard Felton 13.11.2023 52,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 22.11.2023

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen entwickelt Siemens Healthineers mit seinen Regionalgesellschaften sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik, der bildgestützten Therapie, der In-vivo-Diagnostik und der innovativen Krebsbehandlung weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 71.200 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,680 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (31.01.2024/ac/a/d)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 66,50 oder 52,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG wird am 1. Februar die Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt das Höchstziel von Bernstein Research: Das US-Analysehaus hat die Einstufung für den DAX -Titel auf "outperform" mit einem Kursziel von 66,50 Euro belassen. Das Medizintechnikunternehmen sei ihr Favorit innerhalb des europäischen Sektors, habe Analystin Lisa Bedell Clive in einer am 26. Januar vorliegenden Branchenstudie geschrieben. Für den Wert sprächen die bisherigen Erfolge und die Positionierung bei Künstlicher Intelligenz und personalisierter Medizin.Eine der niedrigsten Kursprognosen für Siemens Healthineers kommt dagegen u.a. von der britischen Investmentbank Barclays, die das Kursziel für die Aktie vor Quartalszahlen von 58,50 auf 58,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "overweight" belassen hat. Der Medizintechnikkonzern dürfte einen langsamer als vom Markt erwarteten Start ins neue Geschäftsjahr verzeichnet haben, habe Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am 4. Januar vorliegenden Studie geschrieben. Der Experte habe seine Prognosen leicht nach unten geschraubt.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: