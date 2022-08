Kursziel

Siemens H.-Aktie

(EUR) Rating

Siemens H.-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 64,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 04.08.2022 64,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 04.08.2022 63,10 Overweight J.P. Morgan David Adlington 04.08.2022 62,90 Buy Société Générale Delphine Le Louet 05.08.2022 61,00 Buy Jefferies James Vane-Tempest 05.08.2022 59,00 Neutral UBS Graham Doyle 03.08.2022 53,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 04.08.2022

Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

50,92 EUR -0,39% (17.08.2022, 22:02)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

50,82 EUR -0,63% (17.08.2022, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 66.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 18,0 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3,1 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (17.08.2022/ac/a/d)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 64,00 oder 53,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 3. August die Zahlen für das 3. Quartal 2022 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 3. August berichtete, hätten höhere Kosten in der Beschaffung und der Logistik sowie die Lockdowns in China zu einem Gewinnrückgang bei dem Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers im 3. Quartal geführt. Dazu habe das bislang florierende Geschäft mit Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Covid-16 erwartungsgemäß geringere Beiträge geliefert, wie das Unternehmen am 3. August in Erlangen mitgeteilt habe. Das bereinigte operative Ergebnis sei in den Monaten April bis Juni um knapp ein Fünftel auf 765 Millionen Euro gesunken. Nach Steuern seien 364 Millionen Euro verblieben und damit 8 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Der Umsatz sei um 3,7 Prozent auf knapp 5,2 Milliarden Euro gestiegen. Auf vergleichbarer Basis, also bereinigt um Zu- und Verkäufe sowie Währungseffekte, seien die Erlöse um 5,7 Prozent gesunken. Dies habe an den geringeren Verkäufen von Schnelltests gelegen, die im vergangenen Jahr noch geboomt hätten. Rechne man diesen Faktor heraus, ergebe sich ein leichtes Plus von 0,9 Prozent. Insgesamt hätten sich Analysten von dem Quartal mehr erhofft. Die Jahresprognose bekräftigte Siemens Healthineers, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, billigt u.a. die britische Investmentbank Barclays dem Titel das höchste Kursziel von 64 Euro zu. Die Einstufung wurde auf "overweight" belassen. Das deutlich prallere Auftragsbuch im Vergleich zur Konkurrenz verspreche viel für 2023, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel am 4. August in einer Reaktion auf den Quartalsbericht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: