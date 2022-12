Kursziel

Siemens H.-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 64,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 22.11.2022 62,10 Overweight J.P. Morgan David Adlington 10.11.2022 59,00 Buy UBS Graham Doyle 28.11.2022 58,00 Buy Berenberg Bank Odysseas Manesiotis 02.12.2022 50,00 Hold Jefferies James Vane-Tempest 23.11.2022



Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

49,51 EUR +0,81% (07.12.2022, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

49,32 EUR +0,14% (07.12.2022, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



NASDAQ OTC-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SEMHF



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 69.500 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,7 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von knapp 3,7 Milliarden Euro. Weitere Informationen unter www.siemens-healthineers.com. (07.12.2022/ac/a/d)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 64,00 oder 50,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 9. November die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 9. November berichtete, gehe der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers für das kommende Geschäftsjahr von einer Abschwächung der Geschäfte aus. So erwarte das Unternehmen ein sinkendes bereinigtes Ergebnis je Aktie und einen nahezu stagnierenden vergleichbaren Umsatz, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch, 9. November, geheißen habe.Im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) habe der Erlanger Konzern von der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian sowie einer Sonderkonjunktur in seinem Diagnostikgeschäft durch den Verkauf von Antigen-Schnelltests zum Nachweis von Covid-19 profitiert. Unter dem Strich sei der Gewinn um 18 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro gestiegen, das Unternehmen wolle seinen Aktionären daher eine um zehn Cents höhere Dividende von 0,95 Euro je Aktie zahlen.Abseits der guten Geschäfte mit den Schnelltests werde die Diagnostiksparte von hohen Kosten sowie Lieferengpässen belastet, die Einführung einer kleineren Version des Laborsystems Atellica habe sich wegen der Pandemie verschoben. Das Unternehmen habe daher eine Restrukturierung der Sparte angekündigt, die unter anderem eine Vereinfachung des Portfolios und der Strukturen vorsehe. Dabei veranschlage das Management um Konzernchef Bernd Montag Kosten von 300 Millionen Euro bis 2025. Die Mittelfristprognose für das Geschäft senkte Healthineers, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Barclays. Die britische Investmentbank hat die Einstufung für en Titel auf "overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Aktien aus dem Bereich der Medizintechnik seien auf dem Weg zu ihrem schlechtesten Jahr binnen einer Dekade, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am 22. November vorliegenden Studie. Die Aussichten für 2023 seien besser, Anleger sollten aber weiterhin selektieren. Siemens Healthineers sei nach Convatec seine Top-Empfehung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: