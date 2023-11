Kursziel

Siemens H.-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 60,00 Buy Deutsche Bank Falko Friedrichs 08.11.2023 60,00 Overweight Barclays Capital Hassan Al-Wakeel 08.11.2023 59,00 Overweight JP Morgan David Adlington 09.11.2023 58,20 Buy Berenberg Bank Odysseas Manesiotis 17.11.2023 58,00 Outperform Bernstein Research Lisa Bedell Clive 21.11.2023 58,00 Buy Hauck & Aufhäuser Finn Kemper 10.11.2023 55,00 Buy UBS Graham Doyle 08.11.2023 54,00 Neutral Goldman Sachs Richard Felton 13.11.2023 52,00 Halten DZ BANK Sven Kürten 22.11.2023 49,00 Hold Jefferies James Vane-Tempest 08.11.2023

Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen entwickelt Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) mit seinen Regionalgesellschaften sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio kontinuierlich weiter, mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Diese neuen Anwendungen werden das Unternehmen in der In-vitro-Diagnostik, der bildgestützten Therapie, der In-vivo-Diagnostik und der innovativen Krebsbehandlung weiter stärken. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September 2023 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 71.200 Beschäftigten weltweit einen Umsatz von rund 21,680 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 3 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (22.11.2023/ac/a/d)







Erlangen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 60,00 oder 49,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Siemens Healthineers AG hat am 8. November die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentiert.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 8. November wolle der Medizintechnikkonzern nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Geschäftsjahr nun wieder profitabler werden und stärker wachsen. So solle der vergleichbare Umsatz 2023/24 (per Ende September) um 4,5 bis 6,5 Prozent zulegen, wie die Siemens-Tochter am 8. November in Erlangen mitgeteilt habe. Dabei ausgeklammert seien Währungs- und Portfolioeffekte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie sehe das Management um Konzernchef Bernd Montag von 2,02 auf 2,10 bis 2,30 Euro steigen.Im vergangenen Geschäftsjahr habe Healthineers unter anderem unter dem Wegfall der Geschäfte mit Antigen-Schnelltests zur Erkennung von Covid-19 gelitten, die Umsatz und Gewinn 2020/21 noch in die Höhe getrieben hätten. Im vierten Quartal profitierte Healthineers nochmals von guten Geschäften in der Bildgebung und beim Krebsspezialisten Varian, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Siemens Healthineers-Aktie anbetrifft, kommt das Top-Kursziel u.a. von Deutsche Bank Research. Der betreuende Analyst Falko Friedrichs hat die Einstufung für den Titel nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei robust gewesen, habe Friedrichs am 8. November in seiner ersten Reaktion geschrieben. Die neuen Ziele für das Geschäftsjahr 2024 seien aber geringer als erhofft.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Siemens Healthineers-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Siemens Healthineers-Aktie auf einen Blick: