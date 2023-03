Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

144,52 EUR -0,74% (02.03.2023, 08:41)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

145,34 EUR +0,44% (01.03.2023, 17:41)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf die Felder Industrie, Infrastruktur, Mobilität und Gesundheit. Ressourceneffiziente Fabriken, widerstandsfähige Lieferketten, intelligente Gebäude und Stromnetze, emissionsarme und komfortable Züge und eine fortschrittliche Gesundheitsversorgung - das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Technologien, die ihnen konkreten Nutzen bieten. Durch die Kombination der realen und der digitalen Welten befähigt Siemens seine Kunden, ihre Industrien und Märkte zu transformieren und verbessert damit den Alltag für Milliarden von Menschen.



Siemens ist mehrheitlicher Eigentümer des börsennotierten Unternehmens Siemens Healthineers - einem weltweit führenden Anbieter von Medizintechnik, der die Zukunft der Gesundheitsversorgung gestaltet. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2022, das am 30. September 2022 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 72,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,4 Milliarden Euro. Zum 30.09.2022 hatte das Unternehmen weltweit rund 311.000 Beschäftigte. Weitere Informationen im Internet unter www.siemens.com. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Immer wieder habe sich das Industriekonglomerat in den vergangenen Jahren von Geschäftsbereichen getrennt, um sich auf die zukunftsträchtigen Kerngeschäfte rund um Digitalisierung zu kümmern. Jetzt sei der nächste Schritt beschlossen worden, der bei den Analysten gut ankomme und der Siemens-Aktie wieder Schwung verleihen könnte.Siemens gliedere das Geschäft mit Motoren und großen Antrieben unter dem Namen Innomotics aus. Operative Zentrale des neuen Unternehmens mit 14.000 Mitarbeitern und rund 3 Mrd. Euro Umsatz werde Nürnberg, wie der Konzern am Mittwoch mitgeteilt habe. Vom 1. Juli an solle das neue Unternehmen rechtlich eigenständig sein, es bleibe allerdings zunächst eine 100%-ige Siemens-Tochter. Bis zum 1. Oktober solle die Ausgliederung dann weitestgehend abgeschlossen sein.Im neuen Unternehmen fasse Siemens seine Geschäftsaktivitäten mit Nieder- bis Hochspannungsmotoren, Getriebemotoren, Mittelspannungsumrichtern und Motorspindeln zusammen. Dass diese ausgegliedert werden sollten, sei schon länger bekannt. Siemens sehe den Bereich nicht als Teil des Kerngeschäfts an. Finanzchef Ralf P. Thomas habe jedoch betont, er sei vom künftigen Erfolg von Innomotics überzeugt. Chef werde Michael Reichle, der schon seit Januar innerhalb von Siemens an der Spitze von LDA stehe, dem größten Teilbereich des neuen Unternehmens.Siemens arbeite weiter an einer Schärfung des eigenen Portfolios. Das dürfte sich auszahlen. Langfristig würden die Aussichten beim Industriekonzern stimmen. Anleger könnten weiterhin auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: