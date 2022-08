Auf lange Sicht sind die aktuellen Kurse Kaufkurse, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.08.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die hohen Abschreibungen auf die Beteiligung an Siemens Energy sowie weitere Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland hätten Siemens im dritten Geschäftsquartal einen Milliardenverlust eingebrockt. Daher hätten die Münchner am Donnerstag ihren Ergebnisausblick gesenkt. Abseits dessen würden die Geschäfte jedoch robust laufen.Nach Steuern habe ein Fehlbetrag von rund 1,5 Milliarden Euro zu Buche gestanden, nach einem Gewinn von knapp 1,5 Milliarden Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen in München mitgeteilt habe. Es sei nach Angaben eines Unternehmenssprechers der erste Verlust seit dem vierten Quartal 2010.Siemens habe auf Siemens Energy wegen der schwachen Entwicklung 2,7 Milliarden Euro abschreiben müssen.Die Russland-bezogenen Belastungen habe der Konzern zudem auf knapp 600 Millionen Euro beziffert. Damit habe der Ausstieg aus dem russischen Markt, der insbesondere die Zugsparte betreffe, Siemens nach Angaben von Finanzvorstand Ralf Thomas bislang rund 1,1 Milliarden Euro gekostet.Siemens habe daher seine Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) gesenkt. So erwarte der Konzern ein Ergebnis je Aktie vor bestimmten Kaufpreisallokationen von 5,33 bis 5,73 Euro, nach 8,32 Euro im Vorjahreszeitraum. Zuvor sei Siemens von 8,70 bis 9,10 Euro ausgegangen. "Herausragend" sei aber der freie Cashflow, der sich wie im Vorjahreszeitraum auf 2,3 Milliarden Euro belaufen habe. Dies bestätige die starke Innenfinanzierungskraft des Konzerns.Abseits dessen sei es operativ robust gelaufen. Das Ergebnis der industriellen Geschäfte habe wie von Analysten erwartet um mehr als ein Viertel auf knapp 2,9 Milliarden Euro zugelegt. Umsatz und Auftragseingang seien ebenfalls gestiegen - der Konzern habe dabei auch vom schwachen Euro profitiert. Beide Werte seien deutlich besser ausgefallen, als Experten es erwartet hätten."Unser Auftragsbestand erreichte mit 99 Milliarden Euro erneut einen Rekord - und er hat eine hohe Qualität", habe Vorstandschef Roland Busch die Entwicklung in einer Telefonkonferenz kommentiert. Einer der Wachstumstreiber sei das Geschäft mit der Fabrikautomatisierung gewesen, aber auch das Geschäft mit smarter Infrastruktur sei deutlich gewachsen."Es war kein einfaches Quartal", so Busch. Siemens zeige jedoch viele Stärken und habe das Momentum beim Wachstum fortgesetzt. Dennoch habe auch Siemens mit Lieferkettenengpässen sowie steigenden Arbeits- und Einkaufskosten zu kämpfen. In China hätten die coronabedingten Lockdowns die Produktion belastet. Seit Juni verzeichne das Unternehmen hier jedoch eine starke Erholung. Höhere Kosten wolle Siemens durch Preiserhöhungen und Effizienzsteigerungen auffangen.Einem möglichen Gasengpass könne Siemens im Moment recht gelassen entgegenblicken. "Derzeit sehen wir nur geringe direkte Auswirkungen auf unsere Fabriken, weil unsere Produktion nicht energieintensiv ist", habe Busch erläutert. Den Strombedarf in Europa decke Siemens zu fast 100 Prozent aus erneuerbaren Energien. Erdgas werde nur in einigen nachgelagerten Bereichen der Produktion genutzt. "Und falls das Gas knapp wird, haben wir vorbeugende Maßnahmen getroffen, um unsere Produktion aufrechtzuerhalten."Der Gewinneinbruch wegen Siemens Energy sei sehr ärgerlich aus Sicht der Aktionäre, sollte aber eine einmalige Geschichte bleiben. Ansonsten scheinen die Geschäfte gut zu laufen, was der Rekordauftragsbestand unterstreiche.