Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

17,575 EUR +0,80% (27.12.2022, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

17,585 EUR +1,33% (27.12.2022, 10:01)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (27.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich seit Mitte Oktober fantastisch entwickelt. Am Tag vor Weihnachten habe der Elektro- und Energietechnikhersteller ein zusätzliches Kaufargument geliefert. Siemens Energy wolle eigene Aktien zurückkaufen.Das Rückkaufprogramm solle am kommenden Montag beginnen und bis längstens zum 30. September 2023 dauern. Maximal sollten eigene Aktien im Wert von bis zu 130 Millionen Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) zurückgekauft werden.Das Rückkaufprogramm diene rein dem Zweck der Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter und Mitglieder des Vorstands sowie an Mitarbeiter und Organmitglieder von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- bzw. Belegschaftsaktienprogrammen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link