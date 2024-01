Angesichts der nach wie vor vorhandenen Risiken rund um die Windtochter Gamesa (ISIN ES0143416115 / WKN A0B5Z8) sollten langfristig orientierte Anleger aber nach wie vor Vorsicht walten lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zu Siemens Energy. "Der Aktionär" favorisiere in der Windbranche den dänischen Marktführer Vestas (ISIN DK0061539921 / WKN A3CMNS). (Analyse vom 23.01.2024)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,65 EUR +5,77% (23.01.2024, 21:01)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,415 EUR +3,76% (23.01.2024, 17:41)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (23.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschend habe Siemens Energy am Dienstagabend seine vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal veröffentlicht. Der Energietechnikkonzern habe dabei laut eigenen Angaben besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Das sähen anscheinend auch die Anleger so - die Aktie notiere auf Tradegate mit einem Plus von 6,4 Prozent.Als Gründe für das gute Abschneiden seien in der Pressemitteilung vor allem unterjährige Projektverschiebungen in allen Geschäftsbereichen sowie eine weiterhin positive Marktdynamik in den Sparten Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry genannt worden.Der Auftragseingang sei gegenüber dem Vorjahresquartal um 23,9 Prozent auf 15,38 Milliarden Euro gestiegen. Der Umsatz habe um 12,6 Prozent 7,65 Milliarden Euro zugelegt - Analysten hätten mit Erlösen von 7,37 Milliarden Euro gerechnet. Das Ergebnis vor Sondereffekten habe deutlich zugelegt auf 208 Millionen Euro - vor einem Jahr sei hier noch ein Minus von 282 Millionen Euro erwirtschaftet worden.Insgesamt sei das Marktumfeld zwar weiter positiv, habe das Management via Ad hoc mitteilen lassen. Im Anlagenbau seien unterjährige Projektverschiebungen zwischen den Quartalen jedoch nicht ungewöhnlich, weshalb man trotz der guten Q1-Ergebnisse an der Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2024 (bis Ende September) festhalte. Das Management gehe also unverändert von einem Umsatzzuwachs zwischen 3 und 7 Prozent aus.Noch vor wenigen Tagen hätten sich die Analysten von JP Morgan skeptisch zum anstehenden Quartalsbericht geäußert und bei den Aktien von Siemens Energy für ordentlich Gegenwind gesorgt. Mit den Kursgewinnen von heute habe das DAX -Papier diese Delle jedoch mehr als ausgeglichen und sei mit 12,74 Euro in der Spitze auf ein neues Hoch seit September 2023 geklettert.Die vorläufigen Zahlen von Siemens Energy würden überzeugen. Der charttechnische Ausbruch sei geschafft und kurzfristig orientierte Trader könnten in den kommenden Tagen auf weiteres positives Momentum setzen.