Marion Schlegel von "Der Aktionär" sieht bei der Siemens Energy-Aktie vorerst kein Handlungsbedarf. (Analyse vom 16.11.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,02 EUR +3,23% (16.11.2022, 09:16)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,91 EUR +2,93% (16.11.2022, 09:03)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (16.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Hohe Verluste bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie Belastungen im Zusammenhang mit dem Rückzug aus Russland hätten den Energietechnikkonzern Siemens Energy im vergangenen Jahr tiefer in die roten Zahlen rutschen lassen. Daher sollten Aktionäre keine Dividende erhalten, nachdem es zuvor noch 0,10 Euro je Aktie gegeben habe.Für das neue Geschäftsjahr erwarte das Management um Konzernchef Christian Bruch eine Verbesserung der Profitabilität, auch wenn unter dem Strich weiter ein Verlust stehen dürfte.Nach Steuern sei der Fehlbetrag im vergangenen Geschäftsjahr (per Ende September) um 15,5 Prozent auf 647 Millionen Euro gestiegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITA) sei um fast 43 Prozent auf 379 Millionen Euro zurückgegangen, die entsprechende Marge habe sich um einen Prozentpunkt auf 1,3 Prozent verschlechtert. Damit habe Siemens Energy etwas schlechter abgeschnitten als erwartet, habe das Unternehmen doch zuletzt das untere Ende der erwarteten Spanne von zwei bis vier Prozent in Aussicht gestellt. Der Umsatz habe hingegen um 1,8 Prozent auf knapp 29 Milliarden Euro zugelegt. Auf vergleichbarer Basis, welche Währungs- und Portfolioeffekte ausklammere, habe jedoch ein Minus von 2,5 Prozent zu Buche gestanden.Mehrfach habe Siemens Energy seine Prognose für das vergangene Geschäftsjahr gesenkt. Ein großes Ärgernis sei die anhaltende Schwäche im Windkraftgeschäft. Hohe Kosten, Lieferkettenengpässe, Projektverschiebungen, Qualitätsmängel bei älteren Anlagen sowie hausgemachte Probleme mit der neuen Landturbine 5.X hätten Gamesa die Bilanz verhagelt.Bei der Energietechniksparte Gas and Power habe der millionenschwere Rückzug aus Russland belastet. Das laufende Restrukturierungsprogramm, welches Siemens Energy vor einiger Zeit zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit aufgelegt habe, habe hingegen Früchte getragen, sodass sich das bereinigte EBITA deutlich verbessert habe. Auch der Mittelzufluss Free Cashflow habe deutlich zulegen können.Dabei habe Siemens Energy einen robusten Jahresabschluss verzeichnet und im vierten Quartal einen Gewinn nach Steuern von 378 Millionen Euro erzielt, nach einem Verlust 383 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Hier habe man die Erwartungen übertreffen können. Auch der Auftragseingang habe mit 12,2 Milliarden Euro über den Prognosen gelegen.Die Aktie von Siemens Energy habe im frühen Handel bei Lang & Schwarz leicht nachgegeben, nun aber ins Plus drehen können. Zuletzt habe das Papier eine starke Aufholjagd hingelegt. Bei gut 16 Euro treffe die Aktie auf einen starken Widerstand: Die 200-Tage-Linie.