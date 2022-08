Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (08.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Siemens Energy sei im dritten Quartal tiefer in die Verlustzone gerutscht. Dafür verantwortlich gewesen seien die anhaltenden Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa sowie millionenschwere Belastungen durch die Restrukturierung des Russland-Geschäfts. Nach Steuern habe sich der Verlust in den Monaten April bis Juni von 307 auf 533 Mio. Euro vergrößert, wie das Unternehmen am Montag mitgeteilt habe. Die negativen Sondereffekte habe Siemens Energy auf 298 Mio. Euro beziffert. Dagegen habe sich der Umsatz leicht um 0,2% auf 7,3 Mrd. Euro verbessert.Siemens Gamesa habe vergangene Woche bereits Quartalszahlen vorgelegt und neben sinkenden Umsätzen deutlich höhere Verluste präsentiert. Der Windanlagenbauer leide unter hohen Kosten für Rohstoffe und Fracht sowie Lieferengpässen. Zudem kämpfe das Unternehmen mit anhaltenden Problemen mit seinen Landturbinen. Siemens Energy halte etwa drei Viertel an Siemens Gamesa und habe angekündigt, die restlichen Anteile übernehmen zu wollen und die Tochter danach zu integrieren. Dafür seien Barsicherheiten im Volumen von 1,15 Mrd. Euro zugunsten der spanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde hinterlegt worden, habe das Unternehmen weiter mitgeteilt.Die Siemens Energy-Aktie habe sich zuletzt aber stabilisieren und die 38-Tage-Linie überwinden können. Nun gelte es, auch die 90-Tage-Linie zu knacken. Am heutigen Montag notiere das Papier nach den Zahlen jedoch erst einmal im Minus. Für eine Entwarnung sei es also weiter zu früh. Erst der Sprung über den mittelfristigen Abwärtstrend würde ein klares positives Signal bringen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link