14,095 EUR +0,14% (14.02.2024, 22:02)



14,08 EUR -0,81% (14.02.2024, 17:35)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (14.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Gestützt von einer sich abzeichnenden Erholung der US-Börsen habe der DAX am Mittwoch leicht zugelegt. Bei der Siemens Energy-Aktie sei die Lage derweil weiterhin durchwachsen. Die Bullen würden Ermüdungserscheinungen kurz vor einer wichtigen Entscheidung zeigen. Das müssten Anleger jetzt auf dem Schirm haben.In diesem Umfeld tue sich die Siemens Energy-Aktie weiterhin schwer. Bisher seien die Bullen an der wichtigen 200-Tage-Linie gescheitert, die aktuell im Bereich bei 14,50 Euro verlaufe. Der Indikator fungiere aktuell als Widerstand und bereits mehrere Anläufe seien gescheitert. Damit steige zunehmend das Risiko einer Konsolidierung. Auf der Unterseite liefere aktuell das Februar-Tief bei 13,63 Euro Unterstützung. Etwas tiefer verlaufe als weitere Unterstützung der GD50 bei rund 12,40 Euro.Die Lage bei der Siemens-Energy-Aktie bleibt durchwachsen. Die Aktie zeigt sich lustlos und die Bullen scheinen auf dem Rückzug zu sein. Sobald die Aktie aus der Range ausbricht – egal ob nach Süden oder Norden – wird mit hoher Wahrscheinlichkeit die Volatilität rasch anziehen und es entsprechend starke Kursreaktionen geben. Anleger sollten das auf dem Schirm haben. DER AKTIONÄR bleibt bei dem Titel unverändert vorsichtig, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link