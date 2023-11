Mit Material von dpa-AFX



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (14.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es habe sich angedeutet, seit heute sei es fix: Die Bundesregierung gebe Siemens Energy eine Bürgschaft in Höhe von 7,5 Milliarden Euro. Sie sei Teil von benötigten Garantielinien über insgesamt 15 Milliarden Euro, die unter anderem mit Privatbanken vereinbart worden seien, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag mitgeteilt habe.Diesem Deal seien wochenlange Verhandlungen vorausgegangen. Im Einzelnen würden demnach private Banken Siemens Energy Garantielinien von insgesamt 12 Milliarden Euro gewähren, die teilweise durch die Bürgschaft des Bundes abgesichert würden. Weitere 3 Milliarden Euro solle sich das Unternehmen in Verhandlungen mit anderen Beteiligten sichern. Der Bund werde die Bürgschaft nur eingehen, wenn auch die anderen Beteiligten ihre Beiträge erbringen würden. Ausgenommen davon seien die noch anstehenden Verhandlungen von Siemens Energy über die oben genannten 3 Milliarden Euro, diese seien nach Angaben des Ministeriums keine Voraussetzung für die Bürgschaft.Weitere rund 2 Milliarden Euro solle Siemens Energy durch den Verkauf von Anteilen an einem Gemeinschaftsunternehmen mit Siemens erhalten. Dabei könnte es sich früheren Berichten zufolge um Siemens Indien handeln. Siemens sei die frühere Mutter von Siemens Energy. Der Konzern habe 2020 sein Kraftwerksgeschäft ausgegliedert und als Siemens Energy die Börse gebracht.Ende Oktober sei bekannt geworden, dass Siemens Energy mit dem Bund über staatliche Garantien spreche. Solche Garantien seien bei langfristigen Geschäften nicht ungewöhnlich, sie würden beispielsweise Anzahlungen der Kunden absichern. Siemens Gamesa , die immer wieder für Probleme und Milliardenverluste sorge. Andere Geschäftsbereiche wie konventionelle Kraftwerkstechnik oder Stromübertragung würden zwar solide laufen, hätten die Belastungen aus der Windkraft aber zuletzt nicht ausgleichen können.Am morgigen Mittwoch werde Siemens Energy Zahlen für sein Ende September abgelaufenes Geschäftsjahr vorlegen. Experten würden davon ausgehen, dass der Konzern dann tiefrote Zahlen veröffentlichen werde."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Aktuell besteht bei Siemens Energy kein Handlungsbedarf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. Für die weitere Kursentwicklung wichtig würden die morgigen Zahlen sowie der anstehende Kapitalmarkttag am 21. November. Dabei würden die Marktteilnehmer im Idealfall auf konkrete Lösungsvorschläge des Vorstands für die latenten Probleme hoffen, die allein durch die Staatsbürgschaft noch längst nicht gelöst seien. (Analyse vom 14.11.2023)