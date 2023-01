Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (10.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy habe vor wenigen Minuten einen Milliardenauftrag gemeldet. Es gehe dabei um die Anbindung von Windparks in der deutschen Nordsee an das Stromnetz an Land. Es handele sich nach Unternehmensangaben um den bisher größten Auftrag dieser Art und unterstreiche die positive Kursentwicklung.Zusammen mit dem spanischen Unternehmen Dragados Offshore würden die Münchner Konverterstationen für eine Leistung von bis zu vier Gigawatt errichten. Der Gesamtauftrag, der auch die Instandhaltung über zehn Jahre enthalte, habe demnach ein Volumen von mehr als vier Milliarden Euro. Branchenkreisen zufolge solle etwa die Hälfte davon auf Siemens Energy entfallen.Konkret gehe es um Konverter für zwei Netzanbindungssysteme mit je zwei Gigawatt Leistung, die für den Netzbetreiber Amprion gebaut würden. Die zuletzt von den Münchner umgesetzten Projekte hätten mit 900 Megawatt nicht einmal die Hälfte dieser Leistung ermöglicht.Laut Unternehmen werde die Technologie "Deutschlands beschleunigte Ziele der Energiewende unterstützen". Es dürfte daher nicht der letzte Auftrag in dieser Größenordnung gewesen sein.Nach der starken Kursentwicklung in den letzten Monaten sei die Aktie reif für eine Konsolidierung. Langfristig bietet Siemens Energy noch reichlich Kurspotenzial, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2023)