Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (22.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Siemens Energy würden im späten Handel auf Tradegate massiv einbrechen. Der Grund: Die Mutter von Siemens Gamesa kassiere die Gewinnprognose, rechne mit einem Milliardenproblem. Die Erfolgsgeschichte der viertbesten Aktie im DAX in diesem Jahr - sie ende mit dem heutigen Tag, beziehungsweise erhalte einen mächtigen Dämpfer.Was für ein Einbruch? Die Aktie von Siemens Energy breche im späten Handel bei Tradegate um etwa 15 Prozent ein. Zuvor habe das Unternehmen mitgeteilt, nicht länger an seiner Ergebnisprognose für das laufende Jahr festzuhalten.Die Probleme beim Windturbinenbauer Siemens Gamesa würden nicht abreißen. Wegen anhaltender Qualitätsprobleme bei Windparks an Land ziehe die Muttergesellschaft Siemens Energy nun ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 zurück. Es habe deutlich erhöhte Ausfallraten bei Windturbinen-Komponenten gegeben, habe der Energietechnikkonzern am Donnerstag in München mitgeteilt. Eine technische Überprüfung von bestimmten Onshore-Plattformen lege nun nahe, dass eine Behebung deutlich mehr koste als bislang angenommen. Siemens Energy gehe derzeit von Kosten von voraussichtlich über eine Milliarde Euro aus.Siemens Energy habe im Februar Siemens Gamesa vollständig übernommen. Der Windturbinenbauer kämpfe seit längerem mit Problemen, Siemens Energy habe in der Vergangenheit schon mehrfach seine Prognosen wegen Gamesa senken müssen.Die Papiere von Siemens Energy hätten sich in den vergangenen sieben Monaten stark erholt. Vom Rekordtief im Oktober 2022 bei 10,25 Euro seien sie um mehr als 130 Prozent gestiegen. Im laufenden Börsenjahr 2023 seien die Titel der viertgrößte Gewinner im DAX hinter adidas Rheinmetall und Heidelberg Materials Aufgrund der späten Veröffentlichung hätten noch nicht alle Anleger auf die Meldung von Siemens Energy reagiert. Daher sei morgen im Laufe des Tages womöglich mit weiteren Verlusten zu rechnen. Der Konzern ist angehalten das Vertrauen der Anleger wieder herzustellen, so Leon Müller von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)