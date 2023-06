Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,69 EUR -0,80% (13.06.2023, 16:25)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

23,61 EUR -1,17% (1309.06.2023, 16:10)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (13.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy gebe am Dienstag nach und notiere so tief wie seit rund einem Monat nicht mehr. Dabei gebe es durchaus positive Nachrichten, denn der Energietechnikkonzern könne die Windtochter Siemens Gamesa nun komplett integrieren.Knapp 98% der Gamesa-Anteile habe sich der DAX-Konzern Ende 2022 mit seinem Übernahmeangebot gesichert. Allerdings seien 2,2% nicht angedient worden. Einige Aktionäre sollten von der Offerte nicht rechtzeitig erfahren haben, heiße es bei Reuters. Nun würden die Minderheitsaktionäre jedoch einer Kapitalherabsetzung zustimmen, sodass Siemens Energy alle Anteile bekomme.Gegen eine Zahlung von je 18,05 Euro je Aktie könnten die restlichen Aktien eingezogen werden. Siemens Energy habe für die Komplettübernahme damit 4,05 Mrd. Euro auf den Tisch gelegt. CEO Christian Bruch habe von einem wichtigen Schritt gesprochen: "Absolut wichtig bleibt aber auch die konsequente Umsetzung von Mistral, dem Turnaround-Programm von Siemens Gamesa, auch wenn sich bereits erste Erfolge abzeichnen", habe er gesagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link