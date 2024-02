Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,595 EUR +2,24% (07.02.2024, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,24 EUR +3,23% (06.02.2024, 17:38)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (07.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Energietechnikkonzern Siemens Energy habe am Mittwoch Zahlen vorgelegt. Die Aktie reagiere daraufhin mit einem leichten Plus. Durch den Verkauf der Anteile des Indien-Geschäfts an den früheren Mutterkonzern Siemens ( ISIN DE0007236101 WKN 723610 ) habe der in der Krise steckende Konzern im ersten Quartal einen deutlichen Gewinn eingefahren.Nach Steuern habe per Ende Dezember dank des Verkaufs ein Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Euro gestanden, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitgeteilt habe. Im Vorjahr habe Siemens Energy wegen der Probleme mit dem Windanlagenbauer Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 ) einen Verlust von 598 Millionen Euro verzeichnet.Die Veräußerung von 18 Prozent an seinem Indien-Geschäft sei Teil einer breiten Einigung von Siemens Energy mit Banken und dem Bund über Garantien zur Absicherung von Aufträgen Mitte November gewesen. Der Gewinn aus dem Verkauf der Anteile an Siemens in Höhe von rund 1,7 Milliarden Euro vor Steuern solle der Stärkung der Bilanz dienen.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis habe deutlich zugelegt und mit 208 Millionen Euro die schwarzen Zahlen erreicht, nach einem Verlust von 282 Milliarden Euro im Vorjahr. Während sich die Geschäfte rund um Gas, Netze und Industrietransformation gut entwickelt hätten, habe die Windkrafttochter Siemens Gamesa weiter einen Verlust ausgewiesen - er sei jedoch bereinigt um knapp die Hälfte auf 426 Millionen Euro gesunken. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2023/24 habe Siemens Energy ebenfalls bereits bestätigt.Viel Neues habe der Quartalsbericht nicht bereitgehalten. Vorläufige Zahlen und Ausblick seien von Siemens Energy wie erwartet bestätigt worden. "Der Aktionär" bleibe deshalb dabei: Das Chartbild habe sich aufgehellt und sei für Trader wieder interessant. Für mittelfristig orientierte Anleger gibt es aber nach wie vor Werte mit einem besseren Chance-Risiko-Verhältnis, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 07.02.2024)