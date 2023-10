Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (27.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Satte 35,5 Prozent habe die Aktie von Siemens Energy am Donnerstag verloren. Ausgelöst worden sei der schlimme Crash durch Berichte über eine mögliche Bürgschaft des Staates für Kredite sowie äußerst negative Aussagen zur Entwicklung des kriselnden Windgeschäfts. Inzwischen hätten sich einige Experten dazu geäußert.Der Ausverkauf sei gerechtfertigt, spreche Bernstein-Analyst, Nicholas Green, Klartext. Das Geschäft von Siemens Energy bleibe außerordentlich herausfordernd. Anleger sollten nicht in den Absturz hineinkaufen, da er mit einem anhaltenden Abwärtstrend rechne.Deutlich falle auch das Urteil von Berenberg-Experte, Philip Buller, aus. Dass der Konzern die Konsensschätzungen für Siemens Gamesa 2024 für zu hoch halte, bestätige seine Meinung, dass der Markt hier schon immer wesentlich falsch gelegen habe.Etwas Licht sehe zumindest Vladimir Sergievskiy von Barclays. Zwar hätten die Verhandlungen mit dem BUND über Milliardenbürgschaften zu weiterer Verunsicherung geführt. Allerdings habe Siemens Energy zumindest mitgeteilt, dass die Ergebnisse für 2023 im Rahmen der Prognose liegen dürften. Das bedeute - zumindest vorerst - keine weiteren größeren Abschreibungen.Die Meinungen der Experten seien eindeutig. Die Aussagen vom Donnerstag würden ein gravierendes hausgemachtes Problem bei Siemens Energy offenbaren. Schnelle Besserung sei nicht in Sicht. Eine faire Bewertung scheine angesichts der Milliardenverluste kaum möglich."Der Aktionär" warnt bereits seit Monaten vor dem Kauf und bleibt dabei: Finger weg!, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 27.10.2023)