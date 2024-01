Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Energietechnikkonzerns Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld führe die Siemens Energy-Aktie den DAX an. Nach dem Horrorjahr 2023 stehe der Titel vor einem neuen Erholungshoch. Seit dem Tief im Oktober habe sich die Aktie bereits fast verdoppelt. Etwas Schwung verleihe dabei auch eine neue Studie von Berenberg.Die Experten hätten in ihrer neuen Studie von einem günstig verlaufenen Schlussquartal für die europäische Stromerzeugerbranche geschrieben. Die Leistung des durch Windkraft erzeugten Strom sei in dem Zeitraum um 24 Prozent gestiegen. Dabei resultiere der Großteil der Zuwächse nicht aus positiven Wetterbedingungen sondern aus zusätzlichen Kapazitäten.Gerade die Betonung des Ausbaus der Kapazitäten sei für die Turbinenbauer eine gute Nachricht. Auch die Siemens Energy-Tochter Siemens Gamesa sollte von dieser Entwicklung profitiert haben. Im vergangenen Jahr sei das Milliardenfiasko im Windgeschäft mit fehlerhaften Onshore-Turbinen und Problemen beim Hochlauf der Fertigungskapazitäten im Offshore-Bereich verantwortlich für die schwache Entwicklung der Aktie gewesen, die im Tief bei 6,40 Euro notiert habe.Rein charttechnisch betrachtet könnte sich das Bild bei Siemens Energy nun deutlich aufhellen. Klar sei aber auch, dass die Risiken angesichts der nach wie vor offenen Fragen rund um Siemens Gamesa noch immer groß seien. Anleger sollten deshalb weiterhin mit Vorsicht agieren. DER AKTIONÄR favorisiere in der Windbranche den dänischen Marktführer Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ). (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link