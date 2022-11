Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,30 EUR -1,44% (08.11.2022, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,26 EUR -1,45% (08.11.2022, 09:57)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (08.11.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Erst am Montag sei bekannt geworden, dass die spanische Börsenaufsicht grünes Licht für Siemens Energy gegeben habe, die Windtochter Siemens Gamesa komplett zu übernehmen. Nun drücke der DAX-Konzern auf das Gaspedal. Die wichtigsten Daten für den Abschluss der Transaktion seien bereits bekannt gegeben worden.Bereits heute beginne die Annahmefrist für Siemens Gamesa. 18,05 Euro je Aktie biete Siemens Energy und wolle damit den Anteil von rund zwei Dritteln so weit steigern, dass die Tochter von der Börse genommen werden könne. Enden solle die Frist voraussichtlich am 13. Dezember.Ziel sei es, die kriselnde Tochter in den Griff zu bekommen. Seit vielen Quartalen enttäusche Gamesa immer wieder mit roten Zahlen, verfehlten Prognosen und hausgemachten Problemen v.a. im Onshore-Geschäft. Die Hoffnung: Wenn Siemens Energy durchregieren könne, gehe es bei Gamesa endlich aufwärts - denn klar sei auch, dass das Windgeschäft grundsätzlich immer noch aussichtsreich sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: