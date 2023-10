Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,15 EUR +1,50% (11.10.2023, 16:42)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

12,195 EUR +1,75% (11.10.2023, 16:30)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (11.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Nach dem neuen Jahrestief Ende vergangener Woche könne sich die Siemens Energy-Aktie am Mittwoch weiter von den jüngsten Tiefs lösen. Für Schwung sorge ein Zeitungsbericht, nachdem der Energietechnikkonzern sein Geschäft mit Hochspannungskomponenten verkaufen wolle.Die Sparte Trench werde an den Finanzinvestor Triton verkauft, berichte das "Handelsblatt" am Mittwoch unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise. Der Investor zahle einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag. Siemens Energy rechne wegen massiver Probleme im Windgeschäft mit einem Milliardenverlust im Geschäftsjahr 2022/23 (Ende September). Vor diesem Hintergrund wolle sich das Unternehmen stärker auf sein Kerngeschäft konzentrieren.Ein Sprecher habe bestätigt, dass die Mitarbeiter am Mittwoch über den möglichen Verkauf informiert würden, habe es geheißen. Die Transaktion selbst stehe aber noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Arbeitnehmervertreter. Triton habe eine Stellungnahme abgelehnt.Ein möglicher Verkauf von Trench würde Geld in die Kassen von Siemens Energy spülen, was angesichts des Milliardendesasters rund um die fehlerhaften Windturbinen der Tochter Siemens Gamesa zu begrüßen wäre. Am Markt komme dies entsprechend gut an. Doch die Risiken würden groß bleiben, noch immer sei offen, ob die hausgemachten Probleme bei Gamesa wirklich in den Griff bekommen würden. Auch das Chartbild sei nach wie vor angeschlagen.Anleger sollten deshalb vorerst weiter an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2023)