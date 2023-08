Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,565 EUR -0,38% (04.08.2023, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,595 EUR -0,57% (04.08.2023, 12:13)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (04.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy habe sich nach wie vor nicht von der heftigen Gewinnwarnung Ende Juni erholt. Noch immer notiere der DAX-Wert unterhalb der unteren Gap-Kante bei 17,14 Euro. Am kommenden Montag, den 7. August, stünden nun die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsquartal an. Darauf müssten sich Anleger dabei einstellen.Das Windgeschäft bleibe das Sorgenkind des Energietechnikkonzerns. Anhaltende Qualitätsprobleme im Landturbinengeschäft würden zu milliardenschweren und führen damit deutlich höheren Kosten als bislang gedacht. Auch komme der Bereich mit seinen geplanten Produktivitätssteigerungen langsamer voran. Die Überwindung der Krise und damit die Rückkehr in die schwarzen Zahlen werde sich damit länger hinziehen als angenommen.Ende Juni habe das Management um Konzernchef Christian Bruch die Reißleine ziehen und die Ergebnisprognose, die zuvor bereits zweimal gesenkt worden sei und schon hunderte Millionen Euro Verlust vorgesehen habe, ganz zurückziehen müssen. Die Aktie sei daraufhin binnen eines Tages um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Bruch habe einräumen müssen, das Ausmaß der Probleme so nicht erwartet zu haben.Betroffen von den Mängeln seien sowohl ältere Maschinen als auch die neue Turbine 5.X. Problemfelder seien vor allem Rotorblätter und Lager. Mit einer Taskforce des Managements und einem Sonderausschuss des Aufsichtsrats wolle Energy die Probleme im Windkraftgeschäft aufarbeiten und in den Griff bekommen.In einer von der Nachrichtenagentur Bloomberg zusammengestellten Schätzung würden Analysten für die Quartalszahlen derweil wegen der Windkraftprobleme im Mittel eine Vervielfachung des Nettoverlusts erwarten. Unter dem Strich dürfte im dritten Quartal ein Minus von 1,2 Milliarden Euro stehen, nach einem Verlust von 390 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Dagegen sähen sie den Umsatz steigen - von fast 7,3 Milliarden auf knapp 7,9 Milliarden Euro.Siemens Energy habe viel Vertrauen bei den Anlegern verspielt. Die Aktie bleibe angeschlagen, die Gamesa ( ISIN ES0143416115 WKN A0B5Z8 )-Probleme würden drohen ein Fass ohne Boden zu werden.Anleger bleiben vor den Zahlen an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Siemens Energy-Aktie. (Analyse vom 04.08.2023)