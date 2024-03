Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,755 EUR -0,97% (19.03.2024, 18:20)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,865 EUR +0,24% (19.03.2024, 17:35)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Bundesregierung wolle mit einem neuen Förderprogramm den Weg zum ersten Fusionskraftwerk in Deutschland ebnen. Auch Siemens Energy sei über ein Start-up in das sehr spannende Thema Kernfusion involviert. Das sei aber noch ein sehr kleines Projekt, das nicht umsatzrelevant sei. Viel wichtiger für Siemens Energy sei natürlich das Windgeschäft. Und hier habe der DAX-Konzern nach wie vor mit Problemen zu kämpfen. Das spiegele sich auch im Kursverlauf der Aktie wider. Die Mehrheit der Analyst rate aber dennoch zum Kauf des Titels. Mit dem jüngsten Sprung über die 200-Tage-Linie sei Siemens Energy wieder interessant geworden. Anleger sollten jedoch die weitere Entwicklung genau im Auge behalten. Siemens Energy gehöre zumindest auf die Watchlist, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.03.2024)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: