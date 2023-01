Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im vorsichtigen Marktumfeld habe die Siemens Energy-Aktie am Mittwoch ein Minus hinnehmen müssen. Der Sprung über die 20-Euro-Marke lasse damit weiter auf sich warten. Dennoch habe der deutsche Energietechnik-Konzern einen wichtigen Schritt geschafft, denn bei der Übernahme der Tochter Siemens Gamesa, die von der Börse genommen werden solle, sei die nächste Hürde überwunden worden.Eine außerordentliche Gamesa-Hauptversammlung in Bilbao habe am Mittwoch - wie erwartet - dem Delisting zugestimmt. Siemens Energy habe Ende vergangenen Jahres mit einem Übernahmeangebot seinen Anteil an Gamesa so weit ausgebaut, dass die Einstellung der Börsennotiz nun möglich sei. Mit dem Schritt wolle das Unternehmen bei der Tochter Aufwand und Kapazitäten einsparen, die mit den Berichtspflichten für die Börse verbunden seien.Als Nächstes müssten nun noch die spanische Börsenaufsicht, sowie die Börsen in Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia zustimmen. Danach könne die Aktie aus dem Handel genommen werden. Dies solle voraussichtlich innerhalb des nächsten Monats geschehen, habe Siemens Energy mitgeteilt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link