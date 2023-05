Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (26.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Energiewirtschaft befinde sich derzeit im Umbruch. So fordere der Klimawandel neue Lösungen für saubere Energie. Regionen wie die USA und Europa hätten sich daher ehrgeizige Ausbauziele gesetzt, welche milliardenschwere Investitionsprogramme nach sich ziehen würden. Aber es gebe auch große Herausforderungen, die die Umsetzung der Klimaprogramme erschweren würden: Das unsichere geopolitische Umfeld, komplizierte Regularien, sich hinziehende Genehmigungsverfahren sowie Sorgen um Engpässe bei der Rohstoffversorgung würden dazu gehören.Siemens Energy wolle ein Stück vom Kuchen abhaben und sehe sich nach seinem Umbau dafür gut gerüstet. Siemens-Energy-Chef Christian Bruch sei grundsätzlich positiv gestimmt. "Wir stehen am Anfang einer großen Investitionswelle im Energiebereich. Das zeigt sich in allen Auftragsbüchern", habe er bei einem Pressegespräch gesagt. So sitze der deutsche Energietechnikkonzern derzeit auf einem Auftragsbestand von insgesamt gut 100 Mrd. Euro.Dabei blicke Bruch insbesondere auf die USA, die mit ihrem milliardenschweren Förderprogramm "Inflation Reduction Act" (IRA) u.a. den Klimaschutz in dem Land vorantreiben wollen. Eine Voraussetzung sei dabei eine lokale Wertschöpfung. "Wenn wir da als Europäer mitspielen wollen, werden wir investieren müssen", habe Bruch erklärt. Die EU habe als Reaktion auf die Investitionsprogramme der USA ihrerseits ein Förderprogramm angekündigt. Wie das jedoch im Detail ausgestaltet sein werde, sei noch offen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link