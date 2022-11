Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (07.11.2022/ac/a/d)



Siemens Energy dürfe nun - wie angekündigt - 18,05 Euro für die noch ausstehenden Aktien seiner spanischen Windkrafttochter bieten. Ziel sei dabei, den Anteil von derzeit rund zwei Dritteln so weit zu steigern, dass Gamesa von der Börse genommen werden könne. Siemens Energy verspreche sich davon, die kriselnde Tochter schneller wieder auf Kurs bringen zu können.Siemens Energy wolle das Angebot "in Kürze" offiziell öffentlich bekannt machen. Ab dem nächsten Tag laufe dann die 36-tägige Annahmefrist. Die Zustimmung der spanischen Behörde habe länger als ursprünglich von Siemens Energy erwartet gedauert. In einer bei der Ankündigung des Angebots veröffentlichten Präsentation habe der Münchner Konzern den Start des Angebots bereits im September erwartet.