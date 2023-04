Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,36 EUR -1,02% (18.04.2023, 09:50)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

21,63 EUR +0,42% (18.04.2023, 09:36)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (18.04.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen Turbinenbauer würden trotz der Auftragsflut in der Windbranche weiter mit Margenproblemen kämpfen. Während sich die Aktie der Siemens Gamesa -Mutter Siemens Energy zuletzt dennoch gut entwickelt habe, habe der dänische Marktführer Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) eine Verschnaufpause eingelegt. Für das US-Analysehaus Bernstein sei die Sache nun klar, wo Anleger einsteigen sollten.Grundsätzlich blieben die Aussichten für die Windbranche gut, so Analystin Deepa Venkateswaran. Da die Märte in der Regel von lokalen Herstellern dominiert würden, sei das Risiko für die europäischen Hersteller in Europa durch Konkurrenz aus China überschaubar. Hinzu komme, dass der Transport von Turbinen und Rotorblättern komplex sei. Ein Engpass drohe jedoch nach 2027 bei Offshore-Anlagen, da die Installationsschiffe knapp werden könnten.Für Siemens Energy bleibe Venkateswaran trotz der guten Branchenaussichten nach dem jüngsten Lauf aber skeptisch. Ihr Votum laute "underperform" mit Kursziel 15 Euro. Deutlich positiver gestimmt sei sie für Vestas mit einem Kursziel von 260 Dänischen Kronen - das seien umgerechnet 34,90 Euro. Die Einstufung laute "outperform".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link