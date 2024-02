Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,22 EUR -1,80% (13.02.2024, 17:29)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,195 EUR -2,14% (13.02.2024, 17:14)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (12.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy den DAX habe am Montag deutlich zugelegt. Das in der vergangenen Woche erreichte Mehrmonatshoch rücke bereits wieder in greifbare Nähe. Das Papierndes Energietechnik-Konzerns habe dabei von positiven Analystenstudien profitiert.Nach einem kleineren Rücksetzer Ende der vergangenen Woche habe Siemens Energy mit den Kursgewinnen vom Montag an die Erholung angeknüpft. Mit einem Plus von fast 20% seit dem Jahreswechsel liege die Aktie in diesem Zeitraum auf Platz 3 im DAX, knapp hinter Rheinmetall und SAP. Über 14,64 Euro würde Siemens Energy auf ein Hoch seit August 2023 klettern. Zum Vergleich: Ende Oktober sei der Kurs noch bis auf 6,40 Euro abgesackt. Damals sei bekannt geworden, dass der Konzern zur Absicherung von Großaufträgen auf milliardenschwere Rückgarantien des Staates angewiesen gewesen sei.Die Kurssprünge in beide Richtungen seien bei Siemens Energy weiterhin ziemlich groß. Auch wenn die Zahlen zuletzt gut gewesen seien, bleibe die große Baustelle Siemens Gamesa allerdings weiter ein Risikofaktor. "Der Aktionär" sehe das Chance-Risiko-Verhältnis nach der Erholung des Kurses weiterhin kritisch und bleibe deshalb vorsichtig gestimmt, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link