Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (08.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Aktie von Siemens Energy gehöre am Freitag zu den schwächsten Werten im DAX. Grund sei eine skeptische Studie von JPMorgan, in der der Energietechnikkonzern zu den "stocks to avoid", also "Aktien, die man umgehen sollte", gezählt werde. Der Sprung auf ein neues Erholungshoch müsse damit vorerst vertagt werden.Es würden viele Fragezeichen bei Siemens Energy bleiben. Die Probleme bei der Tochter Siemens Gamesa seien nach wie vor nicht im Griff. Nur wenn hier keine weiteren Hiobsbotschaften mehr folgen würden, werde auch das Vertrauen der Anleger langsam zurückkehren und die Aktie könne nachhaltig nach oben drehen. Bis dahin würden die Risiken aber sehr groß bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.12.2023)Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: