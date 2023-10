Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



12.10.2023



12,325 EUR +1,02% (12.10.2023, 10:56)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Am Mittwoch sei in Medien berichtet worden, dass der Finanzinvestor Triton die Sparte Trench von Siemens Energy kaufen könnte. Nun sei es schnell gegangen: Triton habe den Kauf des Geschäfts mit Hochspannungskomponenten unter Dach und Fach gebracht. Die Siemens Energy-Aktie reagiere darauf am Donnerstag allerdings kaum.Über den Kaufpreis und die Einzelheiten der Transaktion sei zwar Stillschweigen vereinbart worden. Im "Handelsblatt" sei am Mittwoch allerdings von einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag die Rede gewesen. Der Abschluss des Deals, bei dem etwa noch die Zustimmung der Behörden ausstehe, werde für das erste Halbjahr 2024 erwartet.Siemens Energy habe angesichts der schweren Krise bei der Windtochter Gamesa zuletzt bereits angekündigt, sich stärker auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Zudem spüle ein Verkauf von Trench Geld in die Kassen, was angesichts der Milliardenkosten für die fehlerhaften Turbinen zu begrüßen sei.Anleger bleiben unverändert an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link