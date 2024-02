Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (27.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Auf und Ab bei der Aktie von Siemens Energy setze sich fort. Nach der Hauptversammlung am Montag und Kursgewinnen an der Börse zähle die Aktie am Dienstag wieder zu den schwächsten Werten im DAX. Auf dem gestrigen Aktionärstreffen sei derweil eine durchaus umstrittene Entscheidung getroffen worden.So sei die Ökonomin und "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm trotz einiger Kritik in den Aufsichtsrat von Siemens Energy gewählt worden. 76,43 Prozent der Stimmen habe Grimm erhalten. "Siemens Energy gehört für mich zu den weltweit spannendsten Unternehmen. Mit seinem umfassenden Portfolio spielt es eine entscheidende Rolle bei der globalen Verwirklichung der Energiewende", habe die Expertin betont.Da Grimm seit April 2020 auch dem Sachverständigenrat angehöre, der die Bundesregierung in wirtschaftlichen Fragen berate, habe es Bedenken gegeben, dass ein Aufsichtsratsmandat von Grimm mögliche Interessenkonflikte hervorrufen könnte. Sie selbst habe erklärt, dass sie prüfen lassen habe, ob beide Aufgaben kompatibel seien. Auch eine Compliance-Prüfung bei Siemens Energy habe gezeigt, dass der Fall unbedenklich sei.Auch wenn es Kritik an der Personalie Grimm gebe, dürfte sich dies nicht nachhaltig auf die Kursentwicklung bei Siemens Energy auswirken. Entscheidend bleibe hier vielmehr, dass das Management um Konzernchef Christian Bruch die hausgemachten Probleme bei der kriselnden Windtochter Siemens Gamesa endlich in den Griff bekomme. Erst wenn die Milliardenverluste hier enden würden, dürfte sich der Fokus wieder auf die gute Entwicklung in anderen Bereichen verschieben.Vorerst gilt aber weiterhin: Es gibt Werte mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis als Siemens Energy, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2024)