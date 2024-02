XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (15.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy: Überraschend gute Entwicklung - AktienanalyseGute Nachrichten vom angeschlagenen Energietechnikkonzern Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR): Die Geschäftszahlen sind durch die Bank besser ausgefallen als erwartet, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei einem Umsatzanstieg von 12,6 Prozent auf 7,65 Mrd. Euro habe das Unternehmen im ersten Quartal einen Gewinn vor Sondereffekten von 208 Mio. Euro ausgewiesen, nach einem Verlust von 282 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Auftragseingang sei auf vergleichbarer Basis um fast 24 Prozent auf rund 15,4 Mrd. Euro gestiegen. Zu einer Prognoseanhebung habe sich das Management allerdings nicht durchringen können, was laut dem JPMorgan Analysten Akash Gupta ein Indiz dafür sein könnte, dass die überraschend gute Entwicklung mit der Saisonalität der Geschäfte zusammenhänge. Siemens Energy habe selbst erwähnt, dass Projektverschiebungen und zeitliche Effekte im Anlagenbau keine Seltenheit seien. Bei Investments sollte man daher besser vorsichtig bleiben, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 06/2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link