Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (04.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld könne am Montag auch die Aktie von Siemens Energy leicht zulegen. Noch könne die 13-Euro-Marke verteidigt und der Fall auf ein neues Jahrestief vermieden werden. Dabei müssten Anleger einmal mehr einen Rückschlag verkraften, Bernstein habe das Kursziel für Siemens Energy deutlich reduziert.Grundsätzlich seien die langfristigen Aussichten in der europäischen Investitionsgüterbranche laut Analyst Nicholas Green trotz einer Nach-Corona-Normalisierung gut. Für Siemens Energy bleibe er aber vorsichtig, da die Belastung durch die Probleme bei Gamesa weiter für Unsicherheit sorgen würden.Green habe die Einstufung auf "underperform" belassen und das Kursziel noch einmal deutlich von 20 auf 12 Euro gekürzt. Damit sehe er den fairen Wert auch nach dem deutlichen Kurssturz im Jahresverlauf unter dem derzeitigen Niveau.Anleger lassen weiterhin die Finger von der Siemens Energy-Aktie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link