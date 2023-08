Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,55 EUR -0,61% (08.08.2023, 08:54)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

14,60 EUR -6,14% (07.08.2023, 17:41)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (08.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Am Abend des 22.06.2023 veröffentlichte Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) eine Gewinnwarnung aufgrund von gravierenden Problemen bei der Tochtergesellschaft Gamesa, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Kapitalmarkt habe Siemens Energy infolgedessen abgestraft. Die Aktie sei um ca. 37 Prozent eingebrochen, was laut Reuters dem drittgrößten Tagesverlust eines DAX-Unternehmens überhaupt entspreche. Seit diesem Fiasko habe sich die Aktie wieder oberhalb der Marke von EUR 15,00 stabilisiert, diese jedoch angesichts der gestrigen Bekanntgabe der Quartalszahlen durchbrochen. Zeichne sich vor diesem Hintergrund eine Erholung ab oder würden dem Unternehmen weitere Rückschläge drohen?Im Jahr 2016 habe die Siemens AG ( ISIN DE0007236101 WKN 723610 ) ihre Windkraftsparte mit dem spanischen Konkurrenten Gamesa fusioniert. Ziel sei es gewesen, die Stärke von Siemens im Bereich Offshore-Windkraftanlagen durch Gamesas Expertise auf dem Onshore-Markt zu untermauern. Vor diesem Hintergrund sei die Hoffnung groß gewesen, dass die neu geschaffene Tochter von einem Ausbau der Windkraft im Rahmen der Energiewende profitieren werde.Spätestens nach der Abspaltung von Siemens Energy, welche nun die Muttergesellschaft von Siemens Gamesa sei, sei jedoch deutlich geworden, dass es sich hierbei um reines Wunschdenken gehandelt habe. Denn Siemens Gamesa schreibe kontinuierlich rote Zahlen und verhagele damit dem Gesamtkonzern die Bilanz. Im zweiten Quartal, das sich bei Siemens Energy über die ersten drei Monate des Jahres erstrecke, habe die Windkrafttochter beispielsweise einen Verlust vor Sonderposten von 374 Millionen Euro verzeichnet. In der Vorjahresperiode seien es 322 Millionen Euro gewesen. Dennoch habe das Management im Mai eine Verbesserung der Lage in der zweiten Jahreshälfte prognostiziert. Ungefähr einen Monat später sei diese Prognose bereits wieder eingestampft worden. WKN 846900 ) erlitten.Mit der gestrigen Bekanntgabe der Zahlen für das dritte Quartal (07.08.2023) habe das Unternehmen eine genauere Schätzung zu den finanziellen Auswirkungen des Gamesa-Debakels geliefert. Das Management rechne nun mit ca. 1,6 Milliarden an Mehrkosten. Laut Informationen des "Handelsblatts" hätten Analysten eine Zahl im Bereich von 1,5 bis 1,7 Milliarden Euro erwartet. Somit habe der Wert in dieser Bandbreite gelegen, was dahingehend eine gemischte Marktreaktion zur Folge gehabt habe. Denn der Aktienkurs der Siemens Energy habe mit minus 7 Prozent deutlich tiefer eröffnet, sich jedoch rasch erholt. Im Laufe des Vormittags habe der Kurs hingegen wieder deutlich nachgegeben.In jedem Fall ermögliche die verfeinerte Prognose zur finanziellen Belastung durch Siemens Gamesa den Marktteilnehmern, diese Problematik besser in den Aktienkurs einzupreisen. Nichtsdestotrotz sei anzumerken, dass die angestoßene Untersuchung noch nicht endgültig abgeschlossen sei, weshalb sich die wahren Kosten wohl erst in Zukunft genau bestimmen lassen würden. Der Umsatz des Gesamtunternehmens habe sich im Vergleich zum Vorjahresquartal positiv entwickelt und sei um 8 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro gestiegen. Bezüglich des Gewinns zeichne sich ein anderes Bild ab. Denn während der Nettoverlust im dritten Quartal 2022 bei ca. 560 Millionen gelegen habe, habe das Unternehmen für das aktuelle Quartal aufgrund der Probleme bei Gamesa einen Verlust von 2,9 Milliarden ausgewiesen.Da die Aktie der Siemens Energy nun seit Bekanntgabe der Ad hoc-Meldung im Juni um ca. 39 Prozent nachgegeben hat (Stand: 07.08.2023, 13:00 Uhr), könnten optimistische Marktteilnehmer nun auf eine Kurserholung hoffen, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 07.08.2023)