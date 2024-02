Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (05.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.In der vergangenen Woche sei die Aktie von Siemens Energy auf den höchsten Stand seit August geklettert. Auch wenn es im Anschluss wieder unter die 14-Euro-Marke gegangen sei, habe sich das Chartbild damit weiter aufgehellt. Gute Nachrichten habe es vor dem Wochenende noch von der Tochter Siemens Gamesa gegeben, die sich künftig mehr auf das Kerngeschäft fokussiere.Siemens Gamesa habe den Verkauf der 32%-Beteiligung an der spanischen Windar Renovables abgeschlossen. Bereits im Mai vergangenen Jahres sei der Schritt angekündigt worden. Übernommen werde der Anteil vom Finanzinvestor Bridgetown.Der Konzern bezeichne den Verkauf als logischen Schritt, da es wichtig sei, sich auf das absolute Kerngeschäft zu konzentrieren. Der Turnaround habe weiter Priorität. "Es ist Teil unserer Strategie, uns von Aktivitäten zu trennen, die nicht zum Kerngeschäft gehören, und uns auf unser Kerngeschäft zu konzentrieren: Design, Herstellung, Installation und Wartung von Windturbinen. Daran arbeiten wir Schritt für Schritt, um ein zuverlässiges und profitables Unternehmen zu werden", so Gamesa-CEO Jochen Eickholt.Der Verkauf der Windar-Beteiligung mache Sinn. Gerade angesichts der schweren Krise und der zahlreichen hausgemachten Probleme sei Siemens Gamesa gut beraten, sich auf das Kerngeschäft zu fokussieren. Dennoch sei es nur ein kleiner Schritt und es würden nach wie vor viele Baustellen bleiben. Auch wenn sich das Chartbild zuletzt aufgehellt habe, sei das Risiko bei Siemens Energy deshalb nach wie vor groß. "Der Aktionär" rate deshalb weiter zu anderen Werten, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis besser sei, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link