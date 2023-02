Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

18,13 EUR -3,05% (07.02.2023, 09:25)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

18,23 EUR -2,12% (07.02.2023, 09:10)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (07.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Der deutsche Energietechnikkonzern blicke einmal mehr auf ein enttäuschendes Quartal zurück und habe den Verlust in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2022/23 auf 598 Mio. Euro mehr als verdoppelt. Während sich das eigene Geschäft mit der Energietechnik deutlich verbessert habe, hätten erneute Belastungen bei Siemens Gamesa das Ergebnis verhagelt. Zudem werde weiteres Kapital für die Übernahme der kriselnden Windtochter benötigt. So benötige Siemens Energy in einer weiteren Kapitalerhöhung noch einmal maximal 1,5 Mrd. Euro. Das verwässere die Anteile der Altaktionäre und sorge entsprechend für Verunsicherung.Nach der starken Erholung Ende 2022 habe die Siemens Energy-Aktie zuletzt bereits durchgeschnauft. Diese Konsolidierung setze sich nun vorerst fort. Anleger sollten abwarten, ob der Turnaround bei Siemens Gamesa tatsächlich gelinge, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Energy-Aktie: