Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,045 EUR -5,24% (26.10.2023, 09:42)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

10,095 EUR -5,21% (26.10.2023, 09:27)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (26.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die rasante Talfahrt von Siemens Energy finde kein Ende. Nach den kräftigen Verlusten in den vergangenen Tagen verliere die Aktie am Donnerstag erneut deutlich an Boden. Berichte über Verhandlungen mit dem Bund über Milliardenbürgschaften würden für ein neues Rekordtief beim DAX-Titel sorgen.Die Wirtschaftswoche berichte, dass sich Siemens Energy wegen der Krise bei der Windtochter Gamesa in Gesprächen mit Banken über nötige Garantien für das gesamte Großprojektgeschäft befinde. Deshalb habe man sich sowohl an den Bund als auch die Mutter Siemens gewandt.Dem Bericht nach kämpfe Siemens Energy um Bürgschaften über bis zu 15 Milliarden Euro. Der Bund solle für eine erste Tranche über zehn Milliarden Euro mit 80 Prozent bürgen, 20 Prozent sollten die Banken übernehmen. Die zweite Tranche über fünf Milliarden Euro solle demnach von Siemens garantiert werden. Allerdings solle die ehemalige Mutter bislang wenig Interesse an einer derartigen Bürgschaft haben.An der Börse komme der Bericht schlecht an. Die Aktie notiere erstmals an der Börse im einstelligen Kursbereich. Das Buhlen um Milliardenbürgschaften zeige, wie angespannt die Lage bei Siemens Energy sei. Zuletzt hätten Berichte über ein möglicherweise komplett neues Design der Turbinen bereits die Angst vor weiter ausufernden Kosten geschürt. Das miese Chartbild spreche eine eindeutige Sprache.Anleger sollten weiter die Finger von der Aktie lassen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.10.2023)