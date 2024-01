XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

13,48 EUR -0,63% (25.01.2024, 17:38)



ISIN Siemens Energy-Aktie:
DE000ENER6Y0

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:
ENER6Y

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:
ENR

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (26.01.2024/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) charttechnisch unter die Lupe.Nach den Kurskapriolen der letzten Monate sende die Siemens Energy-Aktie derzeit eine Reihe von hoffnungsvollen Signalen. So sei das Ausverkaufstief von Ende Oktober bei 6,40 EUR von dem höchsten Handelsvolumen der Historie begleitet worden. Es spreche also einiges für eine negative Übertreibung in Form einer sog. "selling climax". Seither laufe nicht nur eine Gegenbewegung, sondern möglicherweise sogar eine Bodenbildung. Letzteres sei mit dem jüngsten Sprung über die horizontalen Hürden bei rund 13 EUR deutlich wahrscheinlicher geworden. Die anziehenden Umsätze sowie die jüngste Aufwärtskurslücke (12,73 EUR zu 13,18 EUR) würden einer unteren Umkehr zusätzlichen Nachdruck verleihen. Rein rechnerisch lasse sich das Kursziel aus der Bodenbildung auf rund 18 EUR taxieren - ausreichend, um langfristig die riesige Abwärtskurslücke vom Juni 2023 bei 17,14/22,79 EUR ins Visier zu nehmen. Unter Risikoaspekten gelte es in Zukunft, nicht mehr in den ehemaligen Abwärtstrend seit Juni vergangenen Jahres (akt. bei 12,43 EUR) zurückzufallen. Entsprechend sei diese Trendlinie als Stop-Loss auf der Unterseite prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:13,38 EUR -0,67% (26.01.2024, 08:53)