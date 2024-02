Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (01.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Besser als erwartet ausgefallene vorläufige Zahlen von Siemens Energy hätten der Aktie des Energietechnik-Konzerns Anfang vergangener Woche zu einem Kurssprung verholfen. Gleichzeitig habe Siemens Energy im vergangenen Jahr eine Spitzenposition zurückerobert, die aber auch mit Problemen verbunden gewesen sei.Laut Bloomberg-Recherchen habe das Münchener Unternehmen im vergangenen Jahr die Rangliste der Turbinenhersteller für die größte installierte Kapazität an Offshore-Windturbinen außerhalb Festlandchinas angeführt. Die installierten Siemens-Energy-Turbinen mit einer Gesamtleistung von zwei Gigawatt würden 55% der weltweiten Gesamtleistung außerhalb der Volksrepublik entsprechen. In den vorangegangenen zwei Jahren sei der Konzern hinter Konkurrent Vestas zurückgefallen.Dieser Umstand habe allerdings auch seine Schattenseiten, was in erster Linie an den Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa liege. Die habe der Mutter in den letzten Jahren regelmäßig die Bilanz verhagelt, da die Turbinen zum Großteil Verluste eingebracht hätten. Die vor Jahren angenommenen Aufträge könnten aufgrund gestiegener Produktionskosten nicht mehr profitabel abgearbeitet werden. Das solle zukünftig mit einer selektiveren Auftragsannahme vermieden werden. Langfristig sehe Siemens Energy v.a. im Offshore-Geschäft noch Potenzial mit Turbinen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link