Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

17,85 EUR -6,42% (19.01.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

18,74 EUR -2,24% (19.01.2023, 17:36)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (19.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die Probleme der Windkrafttochter Siemens Gamesa würden dem Energietechnikkonzern weiterhin schwer zu schaffen machen. Mit Blick auf die jüngsten und vergangenen Zahlen könne man schon von einem Trend sprechen, der sich wahrscheinlich auch in der näheren Zukunft fortsetzen und die Mutter belasten werde.Siemens Gamesa habe in einer Überprüfung der installierten Windkraftanlagen "eine negative Entwicklung der Ausfallraten bei bestimmten Komponenten festgestellt, die zu höheren Garantie- und Wartungskosten führt als zuvor geschätzt", habe Siemens Energy am Donnerstagabend mitgeteilt. Daher habe die Siemens-Beteiligung die Prognosen für das Geschäftsjahr 2022/23 senken müssen. Das Tagesgeschäft von Siemens Energy sei im ersten Quartal derweil mit Blick auf Umsatz und Auftragseingang besser gelaufen als von Analysten erwartet.Siemens Energy rechne in dem bis Ende September laufenden Geschäftsjahr mit einer Ergebnis-Marge vor Sondereffekten von 1 bis 3%, nach zuvor 2 bis 4%. Der Nettoverlust dürfte nun auf Vorjahresniveau liegen und nicht wie bisher angepeilt stark sinken, habe es weiter geheißen. Das vergleichbare Umsatzwachstum - also ohne Wechselkurs- und Portfolioeffekte - solle weiterhin 3 bis 7% erreichen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link