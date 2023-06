Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



15,73 EUR -20,66% (23.06.2023, 12:48)



15,64 EUR -33,11% (23.06.2023, 12:33)



DE000ENER6Y0



ENER6Y



ENR



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (23.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Mit einer heftigen Gewinnwarnung habe Siemens Energy viele Anleger am Donnerstagabend auf dem falschen Fuß erwischt. Die Unsicherheit sei groß, mit dem erneuten Milliardenproblem habe der Konzern das mühsam zurückgewonnene Vertrauen mit einem Schlag verspielt.Siemens Energy habe mitgeteilt, dass es deutlich erhöhte Ausfallraten bei Windturbinen-Komponenten gegeben hatte. Der Konzern rechne mit zusätzlichen Kosten von über 1 Mrd. Euro. Noch im Januar habe man mit Kosten von 472 Mio. Euro gerechnet. Die Kritik: Wenn der Konzern selbst die ausufernden Kosten nicht einschätzen könne, dann herrsche am Markt erst recht Unsicherheit.Siemens Energy selbst habe mittlerweile zugegeben, dass man das Ausmaß bei Gamesa nicht erwartet habe. Die Komplettübernahme sei allerdings kein Fehler gewesen. Langfristig bleibe das Windgeschäft aussichtsreich. Die Kosten für die Qualitätsprobleme würden derweil jedoch über mehrere Jahre anfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link