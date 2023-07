Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,325 EUR +1,36% (11.07.2023, 17:11)



XETRA-Aktienkurs Siemens Energy-Aktie:

15,345 EUR +1,49% (11.07.2023, 16:57)



ISIN Siemens Energy-Aktie:

DE000ENER6Y0



WKN Siemens Energy-Aktie:

ENER6Y



Ticker-Symbol Siemens Energy-Aktie:

ENR



Kurzprofil Siemens Energy AG:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) gehört zu den weltweit führenden Unternehmen der Energietechnologie. Das Unternehmen arbeitet gemeinsam mit seinen Kunden und Partnern an den Energiesystemen der Zukunft und unterstützt so den Übergang zu einer nachhaltigeren Welt. Mit seinem Portfolio an Produkten, Lösungen und Services deckt Siemens Energy nahezu die gesamte Energiewertschöpfungskette ab - von der Energieerzeugung über die Energieübertragung bis hin zur Speicherung. Zum Portfolio zählen konventionelle und erneuerbare Energietechnik, zum Beispiel Gas- und Dampfturbinen, mit Wasserstoff betriebene Hybridkraftwerke, Generatoren und Transformatoren. (11.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) unter die Lupe.Die starken Kursschwankungen bei Siemens Energy würden sich auch am Dienstag fortsetzen. Nach schwierigen Tagen zuletzt gehöre die Aktie des Energietechnikkonzerns nun einmal zu den Gewinnen im DAX. Dabei gebe es erneut eine schlechte Nachricht, die Ratingagentur S&P habe das Bonitätslevel für den Konzern nach unten geschraubt.Die Experten hätten das Langfrist-Rating für Siemens Energy von "BBB" auf "BBB-" gesenkt. Der Ausblick, der bislang noch negativ gewesen sei, werde nun allerdings als stabil bewertet.S&P habe die Gewinnprognosen für Siemens Energy für das Fiskaljahr 2023 deutlich reduziert. Zuvor habe man noch mit einer EBITDA-Marge von 4,2 Prozent gerechnet, nun werde hier ein negativer Wert erwartet.Die hohen Kosten für die Reparaturen würden auch die Finanzlage belasten. Doch Sorgen um die Bilanz müssten sich Anleger derzeit nicht machen. Erst wenn die Kosten wirklich deutlich ausufern sollten, könnte sich ein Problem ergeben. Dennoch: Eine schnelle Besserung der Lage sei nicht in Sicht.Die Siemens Energy-Aktie ist derzeit kein Kauf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2023)