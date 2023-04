Börsenplätze Siemens Energy-Aktie:



Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) ist weltweit nahezu entlang der gesamten Energie-Wertschöpfungskette tätig. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 91.000 Mitarbeiter (Stand: 31. März 2020). Zu seinen Produkten zählen Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren, Transformatoren und Kompressoren. Mit einem Anteil von 67 Prozent an Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens Energy zu den weltweiten Marktführern im Bereich der erneuerbaren Energien. (03.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol: ENR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu Wochenbeginn zähle die Aktie von Siemens Energy zu den stärksten Werten im DAX. Der Energietechnikkonzern stehe damit unmittelbar vor einem neuen 52-Wochen-Hoch und einem starken Kaufsignal. Rückenwind gebe es durch eine neue Studie von Morgan Stanley, in der der Aktie viel Potenzial zugeschrieben werde.Nach der jüngsten Kapitalerhöhung sollten Anleger Siemens Energy neu bewerten, so Analyst Ben Uglow. Obwohl es klare Anzeichen für eine kraftvolle Boomphase gebe, sei die Bewertung der Aktie günstig. Uglow erwarte für den Konzern eine robuste Auftrags- und Margendynamik.Der Experte rate angesichts seiner zuversichtlichen Haltung zu "overweight" und nehme Siemens Energy mit einem Kursziel von 33,20 Euro wieder neu in die Bewertung auf. Auf dem aktuellen Niveau traue er der Aktie damit ein sattes Potenzial von mehr als 60 Prozent zu.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link